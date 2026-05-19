МО РФ: ВС РФ взяли под контроль дорогу на данном участке фронта

Освобождение Волоховки в Волчанском районе Харьковской области дало возможность контролировать дорогу, соединяющую населенные пункты на данном участке фронта. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, Волоховка расположена на левом берегу реки Волчья.

«Установление контроля над населенным пунктом позволило не только расширить зону безопасности в Харьковской области, но и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом участке фронта», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) привлекли две дополнительные группы штурмовых механизированных бригад, но все равно не смогли удержать населенный пункт. Украинские военные понесли потери и были вынуждены отступить.

15 мая МО РФ сообщило, что российские войска установили контроль еще над двумя населенными пунктами.

Чайковка в Харьковской области перешла под контроль российских военных в результате действий подразделений группировки войск «Север». В Минобороны заявили, что населенный пункт был взят накануне в ходе решительных действий российских подразделений.

Ранее украинские аналитики рассказали о продвижении ВС РФ на Славянском направлении.