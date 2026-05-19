Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Армия

В МО РФ назвали последствия взятия под контроль харьковской Волоховки

МО РФ: ВС РФ взяли под контроль дорогу на данном участке фронта
Сергей Бобылев/РИА Новости

Освобождение Волоховки в Волчанском районе Харьковской области дало возможность контролировать дорогу, соединяющую населенные пункты на данном участке фронта. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, Волоховка расположена на левом берегу реки Волчья.

«Установление контроля над населенным пунктом позволило не только расширить зону безопасности в Харьковской области, но и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом участке фронта», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) привлекли две дополнительные группы штурмовых механизированных бригад, но все равно не смогли удержать населенный пункт. Украинские военные понесли потери и были вынуждены отступить.

15 мая МО РФ сообщило, что российские войска установили контроль еще над двумя населенными пунктами.

Чайковка в Харьковской области перешла под контроль российских военных в результате действий подразделений группировки войск «Север». В Минобороны заявили, что населенный пункт был взят накануне в ходе решительных действий российских подразделений.

Ранее украинские аналитики рассказали о продвижении ВС РФ на Славянском направлении.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!