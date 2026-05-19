Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль село Волоховка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, контроль над населенным пунктом был установлен подразделениями группировки войск «Север».

15 мая Минобороны РФ сообщало, что российские войска установили контроль над Чайковкой в Харьковской области.

6 мая Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что бойцы ВС РФ прорываются к центру Константиновки в ДНР. По информации журналистов, военнослужащие решили взять город в клещи. Они закрепились в районе местного вокзала, а также заняли район Шанхайского пруда. Кроме того, подразделения начали прорываться в населенный пункт с запада — из села Ильиновка, взятого под контроль в апреле.

За день до этого обозреватели Telegram-канала «Военная хроника» заявили о начале решающей стадии финального сражения за Донбасс. Они уточнили, что последний этап наступил, хоть и с небольшой задержкой по сравнению с первоначальными прогнозами.

Ранее ВС РФ взяли под контроль Николаевку в ДНР.