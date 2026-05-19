В Липецкой области сбили беспилотник

Силы ПВО сбили дрон в Ельце Липецкой области, повреждены несколько частных домов

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат в Ельце Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

Отмечается, что обломки сбитых дронов повредили несколько частных домов. Люди при этом не пострадали, сообщил мэр города Вячеслав Жабин.

В настоящее время на месте инцидента работают оперативные службы, после их проверки специальная комиссия оценит ущерб.

В Минобороны РФ сообщили, что более трех сотен дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над территорией России в ночь на 19 мая. По информации ведомства, атаки отразили в 16 областях.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили пять беспилотников на подлете к столице. На этом фоне, для обеспечения безопасности полетов московский аэропорт Домодедово перевели на особый режим работы.

