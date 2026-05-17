Детский лагерь в Ростовской области получил повреждения после атаки БПЛА

Детский оздоровительный комплекс «Спутник» в Неклиновском районе Ростовская область получил повреждения после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, утром 17 мая силы ПВО отражали воздушную атаку на Ростовскую область. Беспилотники уничтожили над городом Азовом, а также в Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском районах.

Губернатор уточнил, что в селе Натальевка в результате падения обломков БПЛА была повреждена крыша одного из зданий детского комплекса «Спутник». К пожару это не привело.

По данным главы региона, никто из находившихся в лагере не пострадал. На месте работают оперативные службы. Слюсарь добавил, что при необходимости всем окажут помощь.

Утром 17 мая в Минобороны России рассказали, что силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 556 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. ВСУ использовали для атак дроны самолетного типа. Часть из них нейтрализовали в Крыму и над акваторией Черного моря.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали два села в Харьковской области.

 
