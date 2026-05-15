В полиции Финляндии отреагировали на сообщения о дронах

Yle: финская полиция не будет проводить расследование после сообщений о дронах

Полиция Финляндии не планирует проводить расследование на фоне заявлений о беспилотниках в воздушном пространстве страны. Об этом сообщил главный инспектор полиции Сами Хятенен, его слова приводит Yle

Власти Финляндии утром получили сообщения о дронах в воздушном пространстве страны. Около семи утра они объявили, что угроза беспилотников миновала. Утром 15 мая также было остановлено авиасообщение в аэропорту Хельсинки из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов. Несколько утренних рейсов в столичном аэропорту были отменены или перенесены..

При этом, по словам Хятенена, правоохранители проводят расследование, если дрон упал на землю, а в данном случае нет ничего, требующего от полиции следственных действий.

Президент Финляндии Александр Стубб в свою очередь ранее заявил об отсутствии прямой военной угрозы стране после сообщений о беспилотниках в воздушном пространстве страны.

Ранее несколько украинских дронов нарушили воздушное пространство Финляндии.