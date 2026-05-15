Появилось видео с российскими военными, вернувшимися из плена

Появилось видео общения вернувшихся из плена российских военных с родственниками. Его опубликовал ТАСС.

«У меня все хорошо, еду домой. Обрадуй детей, родных, близких», — говорит военный на видео.

15 мая Россия и Украина также провели обмен военнопленными. Российское министерство обороны сообщило, что РФ вернула из украинского плена 205 военнослужащих, Киеву передали 205 пленных украинских бойцов.

В ведомстве уточнили, что освобожденные российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. После этого их отправят в Россию для лечения и реабилитации.

В апреле «Известия» со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека писали, что на Украине обнаружили в семи регионах неофициальные места содержания российских военнопленных, где они сталкивались с жестоким обращением.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина передала РФ списки на обмен пленными по формуле 1000 на 1000.

 
