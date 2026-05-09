Военный парад завершился

Военный парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, проходящий на Красной площади в Москве, завершился. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце мероприятия авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи» пролетели над главной площадью столицы.

Во время выступления на параде Победы президент РФ Владимир Путин заявил, что герои специальной военной операции (СВО) сегодня идут вперед, противостоя агрессивной силе НАТО.

9 мая в России отмечают День Победы в Великой Отечественной войне и разгром нацистской Германии. Это один из важнейших государственных праздников. 81 год назад, после четырех лет самого кровопролитного конфликта в истории человечества, советский народ добыл долгожданную победу. 9 мая по радио было объявлено о безоговорочной капитуляции Германии.

