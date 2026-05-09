Над Красной площадью началась воздушная часть парада Победы

На параде Победы на Красной площади в Москве началась авиационная часть. Над столицей пролетели самолеты российских пилотажных групп.

«Русские витязи» на истребителях Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29 пролетели над Красной площадью. Замкнули парадный строй штурмовики Су-25, раскрасившие небо столицы в цвета российского триколора.

Пролет пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» завершил парад Победы.

После этого президент РФ Владимир Путин прошел вдоль трибун, пожал руки и пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, бойцами СВО, юнармейцами и другими почетными гостями.

После этого гости парада отправились в Александровский сад.

В этом году военной техники, воспитанников суворовских военных и нахимовского училищ, а также кадетов не было на параде. Как заявили в Минобороны РФ, это связано с текущей оперативной обстановкой.

В числе гостей парада — главы Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Лаоса, Малайзии, Словакии, Узбекистана, Южной Осетии, Республики Сербской.

Ранее военнослужащие КНДР впервые прошли строем по Красной площади.