Путин отметил работу российских инженеров, создающих уникальное оружие

Российские ученые, инженеры создают передовые образцы вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с торжественной речью на Параде Победы.

«Российские специалисты в области науки и техники занимаются разработкой передовых и уникальных моделей вооружения, а также организовывают их массовое производство», — отметил российский лидер.

Кроме того, в ходе трансляции парада на Красной площади впервые показали работу военнослужащих Вооруженных Сил России (ВС РФ), выполняющих задачи в зоне спецоперации.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ начался на Красной площади. В этом году военной техники, воспитанников суворовских военных и нахимовского училищ, а также кадетов не будет на параде. Как заявили в Минобороны РФ, это связано с текущей оперативной обстановкой.

В числе гостей парада — главы Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Лаоса, Малайзии, Словакии, Узбекистана, Южной Осетии, Республики Сербской.

Ранее Путин подчеркнул жертвенность русских солдат ради Европы.