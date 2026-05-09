Участники СВО приняли участие в Параде Победы

В Параде Победы на Красная площадь участвуют более тысячи военнослужащих. Об это объявил диктор во время трансляции.

В составе парадных расчетов по Красной площади проходят свыше 1 тыс. бойцов, принимавших участие в специальной военной операции.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ начался на Красной площади. В ходе мероприятия Владимир Путин выступит с «очень важной» речью, которую «оправданно ждет весь мир», анонсировали в Кремле. Само парадное шествие состоится без военной техники — как пояснили в Москве, из-за угрозы со стороны Украины. При этом накануне стороны конфликта объявили о трехдневном перемирии с 9 по 11 мая.

В этом году военной техники, воспитанников суворовских военных и нахимовского училищ, а также кадетов не будет на параде. Как заявили в Минобороны РФ, это связано с текущей оперативной обстановкой. В числе гостей парада — главы Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Лаоса, Малайзии, Словакии, Узбекистана, Южной Осетии, Республики Сербской.

