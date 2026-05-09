Венесуэла после ударов США вывезла ядерный материал с бывшего реактора

Власти Венесуэлы после январской атаки США в срочном порядке вывезли весь оставшийся ядерный материал с территории бывшего исследовательского реактора RV-1 Института венесуэльских научных исследований (IVIC). Об этом сообщил глава МИД Иван Хиль Пинто в Telegram-канале.

По его словам, операция была проведена в период с 18 по 29 апреля 2026 года.

Власти Венесуэлы заявили, что военный удар США 3 января 2026 года в зоне объектов IVIC повысил уровень риска и подтвердил необходимость скорейшего вывоза ядерных материалов с территории страны.

Согласно сообщению, в операции приняли участие министерство науки и технологий Венесуэлы, профильные структуры страны, Национальная администрация по ядерной безопасности США (NNSA; входит в минэнерго США). Великобритания отвечала за морскую перевозку. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в свою очередь занималось контролем гарантий, технической проверкой процесса и подготовкой венесуэльского персонала.

В Каракасе напомнили, что экспериментальный реактор RV-1 закончил работу в 1991 году, спустя шесть лет было принято решение о его окончательном закрытии совместно с МАГАТЭ. Часть отработанного топлива была вывезена в 1997 году, а оставшийся материал оставался под контролем и в безопасных условиях хранения.

