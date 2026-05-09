Губернатор рассказал о последствиях атак беспилотников по Брянской области

Богомаз: мирный житель ранен в результате атаки FPV-дронами в Брянской области
Мирный житель получил ранение в результате атаки украинских FPV-беспилотниками в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке подверглось село Борщово Погарского района. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинская помощь, написал Гладков.

Кроме того, в результате атаки поврежден автомобиль, добавил губернатор.

Накануне Минобороны России обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в нарушениях объявленного Москвой перемирия. По данным ведомства, вне зоны спецоперации в ночь на 8 мая перехватили 390 беспилотников и 6 ракет «Нептун». В Ростовской области повреждения получило административное здание аэронавигации, из-за чего закрылись 13 аэропортов юга России. В Пермском крае ВСУ атаковали промышленные площадки, в Липецкой области пострадал девятилетний ребенок, а на подлете к Москве сбили почти три десятка дронов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия объявила в розыск операторов украинских дронов.

 
