ВСУ атаковали девять населенных пунктов Белгородской области

Гладков: ВСУ нанесли удары по девяти населенным пунктам Белгородской области
Украинские войска атаковали девять населенных пунктов в пяти округах Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Грайворонском округе в селе Гора-Подол при атаке дрона загорелась кровля частного дома — пожарным расчетом возгорание ликвидировано. Кроме того, от ударов сразу пяти дронов по социальному объекту в здании повреждены крыша и остекление», — написал он.

Также в результате еще одной атаки БПЛА повреждена кровля частного дома, а на участке автодороги Головчино — Красиво беспилотник ударил по легковому автомобилю, из-за чего у транспортного средства пробит кузов, повреждены остекление и салон.

Кроме того, атаки ВСУ зафиксированы в селах Дмитриевка, Новая Таволжанка и Верхнеберезово в Шебекинском округе. В Белгородском округе под ударом дронов оказались населенные пункты Ясные Зори и Бочковка. В последнем беспилотник упал без детонации, тем не менее кровля частного дома получила повреждения.

Украинские войска атаковали село Акулиновка и поселок Борисовка в Борисовском округе, а также Сергиевку в Краснояружском округе.

Как уточнил глава региона, по предварительным данным, пострадавших нет.

5 мая губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник атаковал заправочную станцию в городе Льгове. По его словам, в результате удара двое оказались ранены два человека.

У 30-летнего мужчины диагностирована минно-взрывная травма, ранения рук и ног, а также закрытая черепно-мозговая травма. Осколочные ранения ног также получил 44-летний начальник пожарной части.

Ранее на Западе обвинили лидеров ЕС в лицемерии из-за ударов ВСУ по России.

 
