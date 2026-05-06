США направили на Ближний Восток еще один «летающий радар»

Военно-воздушные силы США направили на Ближний Восток еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3G Sentry AWACS. Об этом сообщает авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

По его информации, после вылета из ФРГ борт сел на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии. С начала военной операции Соединенных Штатов против Ирана там было размещено шесть таких американских «летающих радаров», которые осуществляли контроль за воздушным пространством над Исламской Республикой и наведение истребителей.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщил, что власти Израиля обсуждают с США возможность нанести новые удары по Ирану. По данным собеседника СМИ, израильская сторона «координирует свои действия» с Вашингтоном в рамках подготовки к новым атакам на объекты энергетической инфраструктуры Ирана и представителям властей Исламской Республики.

В конце марта в результате иранского ракетного удара на авиабазе Принц Султан был серьезно поврежден (фактически уничтожен) самолет E-3G Sentry AWACS ВВС США. По данным газеты The Wall Street Journal, его замена может обойтись американскому бюджету в $700 млн.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.