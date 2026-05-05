Защита экс-главы научного центра Минобороны обжаловала приговор

Защита бывшего начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Игоря Рутько обжаловала вынесенный ему приговор. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на материалы дела.

«Апелляционная жалоба подана адвокатом, принята к рассмотрению», – говорится в документах.

Отмечается, что сведений о позиции прокуратуры по поводу приговора Рутько в материалах нет.

В феврале Московский гарнизонный военный суд приговорил Рутько к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток и превышение полномочий. Также он должен будет выплатить штраф в размере 20 млн рублей. Кроме того, осужденному запретили занимать должности на госслужбе на 8 лет, лишили воинского звания полковника и государственных наград.

По материалам дела, Рутько фигурировал в семи эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах, а также эпизоде превышения должностных полномочий в составе группы, действуя в корыстных целях. Общая сумма денежных средств, полученных им преступным путем, составляла более 30 млн рублей.

В ходе процесса Рутько признавал вину лишь в превышении полномочий, но не во взяточничестве. Военная прокуратура ранее запрашивала для него 16 лет колонии и штраф 50 млн рублей.

Ранее бывший главный кадровик Минобороны не признал вину в получении взятки.