В НАТО заявили о нехватке достаточных боевых возможностей Европы

В НАТО признают, что у Европы не хватает возможностей для ведения дальнего боя. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата альянса.

Газета отмечает, что Германия столкнется с нехваткой ракетного вооружения после уменьшения численности американского военного контингента в стране: Берлин рассчитывал, что Вашингтон в ближайшее время разместит на немецкой территории ракеты большой дальности, способные бить вглубь территории России, однако теперь осуществление этого плана маловероятно.

По словам неназванного высокопоставленного дипломата Североатлантического альянса, любое сокращение возможностей в нынешней геополитической ситуации в Европе «вызывает беспокойство». По данным газеты, в Европе пока не существует непосредственной замены Tomahawk.

Член немецкого парламента Метин Хакверди заявил изданию, что решение американской администрации не размещать крылатые ракеты в Германии опасно. По его мнению, это создает пробел в сдерживании НАТО против России.

30 апреля президент США сообщил, что Вашингтон может сократить американский военный контингент на территории Германии.

2 мая телеканал CBS News сообщил, что США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии в течение года. По состоянию на декабрь 2025 года на военных базах в ФРГ были размещены более 36 тысяч американских военных и еще почти 1,5 тысячи резервистов.

Ранее в ЕС захотели больше независимости в обороне после решения США вывести войска из Германии.

 
