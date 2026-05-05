Летающий морг срочно вылетел с Украины

Aif.ru: ВСУ задействовали санитарную авиацию после ударов ВС РФ
Российские войска нанесли по объектам ВСУ в Сумской области серию массированных ударов с применением ударных беспилотников типа «Герань» и управляемых планирующих авиабомб. Военный эксперт Борис Джерелиевский, комментируя ситуацию в беседе с aif.ru, пояснил, какие цели были в приоритете и чем продиктована интенсивность атак.

По словам эксперта, регион отличается активными боестолкновениями: там фактически выстраивается санитарная зона вдоль российской границы, чтобы обеспечить безопасность приграничных областей. Одновременно удары в Сумской области помогают решать и оперативную задачу — отвлекать силы противника от других направлений.

Джерелиевский отметил, что основной фокус авиации и беспилотных средств направлен на поражение инфраструктуры, без которой подразделения ВСУ не могут устойчиво вести боевые действия. В приоритете логистические узлы, складские площадки с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также транспортные маршруты, через которые осуществляется переброска личного состава и техники. Дополнительно наносились удары по элементам управления и связи.

Отдельно эксперт подчеркнул важность уничтожения «элитных» формирований. В частности, под Сумами мог быть поражен пункт размещения подразделения Art Division, входящего в состав отряда спецназначения «Тимур» Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным эксперта, это формирование могло быть переброшено в регион незадолго до ударов.

Также, как указал Джерелиевский, удары наносились по средствам противовоздушной обороны, пусковым установкам РСЗО и, вероятно, по ракетным комплексам.

В завершение он добавил, что после ударов по Харьковской и Сумской областям с определенной регулярностью в Жешув прибывают санитарные самолеты, предположительно для вывоза раненых либо для эвакуации высокопоставленных персон, получивших ранения или ликвидированных в результате этих ударов.

Ранее ВС РФ нанесли удары по 142 районам, поразив объекты транспортной инфраструктуры, склады и места хранения дронов ВСУ.

 
