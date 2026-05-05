В Киеве произошла серия взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram‑канале.

«В Киеве слышны взрывы», — сказано в опубликованном сообщении.

До этого сообщалось о взрывах в Харькове на востоке Украины. Подробности инцидента не приводятся.

Согласно онлайн‑карте Минцифры Украины, в настоящее время воздушная тревога действует в Черниговской области, отдельных районах Харьковской, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей, а также в Киеве.

Накануне член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что если украинские вооруженные силы попытаются сорвать парад Победы в Москве 9 мая, Украина и президент Владимир Зеленский столкнутся с более жестким ответом. По мнению депутата, пока Зеленский находится у власти, ситуация в Украине будет только обостряться. Он допустил, что Киев будет стремиться наносить удары, в том числе по гражданским объектам и мирным жителям России.

Ранее на Украине оценили ситуацию на границе с Россией.