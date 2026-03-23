СМИ узнали о провале военных учений в Арктике

NYT: крупнейшие за 19 лет учения Канады в Арктике провалились из-за морозов
vancouverisland.ctvnews.ca

Крупнейшие за последние 19 лет учения вооруженных сил Канады в Арктике завершились провалом. Об этом сообщает газета New York Times.

Отмечается, что маневры проходили близ поселения Кеймбридж-Бэй на южном побережье острова Виктория. Численность переброшенных туда в середине февраля подразделений составляла около 1,3 тысячи военнослужащих — крупнейший контингент с 2007 года.

По данным газеты, учения проводились при очень низких температурах, когда столбики термометра показывали - 60°C.

Ввиду экстремальных климатических условий военнослужащие Канады не смогли расконсервировать ангар с вертолетом CH-47 Chinook. Попытка провести стрельбы из гаубиц М777 также завершилась провалом, говорится в сообщении.

До стало известно, что в Румынии стартовали учения НАТО Sea Shield 2026.

17 марта сообщалось, что многонациональная военно-морская группа во главе с Украиной разгромила силы Североатлантического альянса на морских учениях у побережья Португалии.

Ранее арктические учения НАТО пошли не по плану из-за отвода техники на Ближний Восток.

 
