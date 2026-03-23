Беспилотник атаковал Псковскую область

Телевизионная вышка получила повреждения в Плюсском районе Псковской области из-за атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Маx.

По его словам, люди не пострадали, их жизни ничего не угрожает.

Чиновник напомнил гражданам, что приближаться к обломкам дронов запрещено. А также нельзя и снимать на видео работу оперативных служб и последствия атаки беспилотников.

Ведерников добавил, что информацию о падениях и пролетах беспилотников граждане могут передавать по телефону 112.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что один из беспилотников при падении повредил опору линии электропередачи в районе поселка Ермилово Выборгского района.

В Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за ночь сбили 249 украинских беспилотников над разными регионами страны.

