Иран атаковал Кувейт

KUNA: Иран ударил по нефтеперерабатывающему заводу в порту Абдалла в Кувейте

Пожар начался на одном из производственных блоков нефтеперерабатывающего завода в порту Абдалла после удара иранского беспилотника. Об этом сообщила Кувейтская нефтяная корпорация, передает агентство KUNA.

Отмечается, что были приняты все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности работников и охраны объекта.

Информации о возможны пострадавших и возможном материальном ущербе не приводится.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

18 марта министры иностранных дел Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Ливана, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции в совместном заявлении призвали Иран в срочном порядке прекратить атаки. Дипломаты подчеркнули, что удары иранских военных по странам Персидского залива невозможно оправдать, их целями становятся гражданская инфраструктура и жилые районы.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.