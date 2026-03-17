«Цель конкретна и понятна»: эксперт об атаках украинских дронов на РФ

Военэксперт Шурыгин: Киев атакует РФ БПЛА ради психологического эффекта
Продолжающиеся атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву и другие регионы РФ — не случайны. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, противник пытается использовать возросшие возможности, чтобы дотянуться до российской столицы.

«Они будут пытаться так или иначе пробиться к Москве, чтобы потом начать устраивать опять «танцы с перемогами» о том, что у них все получается. Так что здесь цель вполне конкретна и вполне понятна», — сказал специалист.

Кроме того, Киев может пытаться истощить ПВО простыми целями, чтобы потом пробить ее ракетами, допустил он.

Как сообщили в Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны в ночь на 17 марта сбили 206 украинских дронов над Россией.

Отмечается, что российские военные сбили 62 дрона над Брянской областью, 43 — над Московским регионом, в том числе 40 БПЛА, летевших на Москву.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ленобласти уничтожили несколько БПЛА.

 
