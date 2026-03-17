Военный эксперт объяснил продолжающиеся атаки украинских БПЛА на РФ

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал продолжающиеся налеты украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию России.

По мнению эксперта, цель Киева — сеять страх и показать, что у «бандеровцев длинные руки».

«Они пытаются запугать нас, но мы не должны сдаваться. Необходимо действовать решительно, чтобы остановить их. Например, можно нанести удар по резиденции так называемого «президента» Украины или по Киевскому вокзалу — месту, куда приезжают европейские политики», — считает Литовкин.

Как сообщили в Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны в ночь на 17 марта сбили 206 украинских дронов над Россией, в том числе четыре — над Ленинградской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВС России поразили объекты энергетики Украины.