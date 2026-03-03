Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации временного командира «Кудс»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира ливанского корпуса Сил «Кудс» (подразделение спецназначения Корпуса стражей исламской революции, КСИР) Ирана в Тегеране. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Дауд Али Задех был временным преемником Хасана Махдави, бывшего командира Ливанского корпуса Сил «Кудс», который был ликвидирован в результате удара Армии обороны Израиля», — говорится в публикации.

До этого в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные ударили по высокопоставленному иранскому командиру в Тегеране.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее Израиль заявил об уничтожении объектов в комплексе правительственных зданий в Тегеране.