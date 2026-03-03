В Балтийском море прошла испытательная стрельба из ЗРК «Панцирь-М»

МРК «Буря» выполнил испытательную стрельбу в Балтийском море из ЗРК «Панцирь-М»

Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Буря» провел испытательную стрельбу по воздушной цели в Балтийском море из морского зенитного ракетного комплекса «Панцирь-М». Об этом сообщается на сайте Балтийского флота.

Стрельба выполнялась по воздушной цели, в роли которой выступила ракета-мишень, запущенная с корвета «Бойкий». Огонь велся расчетами ракетно-артиллерийской боевой части МРК «Буря». По информации флота, цель была поражена двумя ракетами, что впоследствии подтвердили данные объективного контроля. При этом учения с применением комплекса «Панцирь-М» осуществлялись в ходе государственных испытаний.

16 февраля боевые расчеты берегового ракетного комплекса «Бал» Балтийского флота отработали поражение условных целей на побережье в Калининградской области. В рамках планового мероприятия были нанесены удары по надводным целям условного противника с выполнением электронных ракетных пусков.

В июне прошлого года ударная группировка Военно-морского флота (ВМФ) РФ в ходе учений при поддержке самолетов уничтожила отряд кораблей условного противника в Балтийском море.

Ранее во время учений Балтийского флота были задействованы 20 кораблей и три тысячи военных.