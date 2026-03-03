В Ливане сообщили о сотнях пострадавших после израильских ударов

К данному моменту около 40 человек погибли в Ливане в результате ударов со стороны Израиля. Об этом сообщил глава ливанского Минздрава Ракян Насер ад-Дин, передает ТАСС.
«40 погибших и 246 раненых в результате нападений на Ливан со вчерашнего дня», — сказал он, добавив, что для оказания экстренной помощи в ближайшее время будут задействованы частные больницы в дополнение к государственным.
3 марта Иранский Красный Полумесяц сообщил, что число погибших в Иране в результате ударов США и Израиля увеличилось почти до 800 человек.
Накануне боевое крыло палестинской группировки «Исламский джихад» — «Сарая аль-Кудс» сообщило о гибели своего командира Адхама аль-Усмана, известного по прозвищу Абу Хамза, в результате удара Израиля по южным окраинам Бейрута, столицы Ливана.
Ранее в Ливане обвинили Израиль в распылении токсичных веществ.