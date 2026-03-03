Размер шрифта
На ЗАЭС отреагировали на ночной удар ВСУ по Энергодару

На ЗАЭС сочли ночной удар ВСУ Энергодару попыткой оказать давление
Константин Михальчевский/РИА Новости

Ночной удар украинских войск по жилой застройке Энергодара является попыткой оказать психологическое давление на жителей города и сотрудников Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.

«Сегодня ночью киевский режим совершил очередной циничный акт агрессии в отношении мирного населения города-спутника Запорожской АЭС. Удар был нанесен по жилой застройке, в результате чего повреждены многоквартирные дома и автомобили», — говорится в публикации.

Как уточнила пресс-служба, эти действия формально не нарушили локальный режим тишины, объявленный для восстановления работоспособности высоковольтной линии «Ферросплавная-1».

При этом на ЗАЭС считают очевидным, что цель атаки заключалась в попытке оказать «колоссальное психологическое давление» на жителей Энергодара, на атомщиков и на специалистов, которые занимаются ремонтными работами.

3 марта губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что город подвергся артиллерийскому обстрелу. После атаки в Энергодаре выявили повреждение многоквартирного жилого дома — в здании оказались выбиты окна и поврежден фасад. По словам главы региона, пострадал мужчина 1982 года рождения — у него осколочные ранения разной степени тяжести.

Ранее Лихачев сообщил, что ВСУ почти каждый день обстреливают город-спутник ЗАЭС.

 
