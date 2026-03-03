Размер шрифта
В Иране отрицают атаку на порт в Омане

Генштаб ВС Ирана отрицает удары по порту в Омане
Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Генштаб вооруженных сил Ирана отрицает, что наносил удары по порту и другим объектам в Омане. Об этом сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB, передает ТАСС.

«Генеральный штаб ВС отрицает любое военное нападение вооруженных сил Ирана на территорию и атаки портов дружественной и соседней страны Омана», — говорится в сообщении телеканала.

3 марта оманское агентство ONA со ссылкой на источники сообщило, что торговый порт Дукм в Омане подвергся атаке с применением беспилотных летательных аппаратов. В результате были повреждены топливные резервуары в порту. Никто не пострадал.

Информации о том, кто именно осуществил атаку, не приводилось.

Кроме того, во вторник в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) вспыхнул пожар после удара иранского беспилотника.

Ранее Иран пригрозил сжигать суда в Ормузском проливе и блокировать экспорт нефти.

 
