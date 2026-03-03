В Иране отключен интернет уже более трех суток

NetBlocks: интернет в Иране практически полностью отключен уже более 72 часов

Интернет в Иране: государственные меры по ограничению работы интернета действуют уже более 72 часов. Об этом в соцсети X сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«Начался четвертый день отключения интернета в Иране», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что банки ОАЭ столкнулись со сбоями в работе сервисов из-за ударов Ирана.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».