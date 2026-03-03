Размер шрифта
Российские войска прорвали границу в Сумской области и взяли под контроль село

«Северный ветер»: ВС РФ прорвали границу и взяли Бобылевку в Сумской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие прорвали границу в Сумской области и в результате штурма взяли под контроль село Бобылевка. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

В публикации уточняется, что задачу выполнили штурмовые подразделения 33-й стрелковой бригады 80-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса в составе группировки российских войск «Север».

«Националисты закарпатской 101-й обр ТерО (отдельной бригады территориальной обороны. — «Газета.Ru») были выбиты с занимаемых позиций в селе Бобылевка (Глуховский район)», — уточнили авторы материала.

По их словам, вдоль протекающей в населенном пункте реки Клевень располагались формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые наносили удары по гражданской инфраструктуре в Курской области.

1 марта в российских силовых структурах заявили, что ВСУ стали терять больше солдат в тылу, чем на передовой в Сумской области. Потери украинских войск в тылу выросли за счет ударов Вооруженных сил РФ по автомобилям ВСУ, доставляющим снаряды, оборудование и продовольствие на позиции. В таких машинах помимо водителей часто находятся бойцы-грузчики.

Ранее командование ВСУ направило элитный спецназ в Сумскую область.

 
