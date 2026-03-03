Военные США заявили об уничтожении командно-контрольного пункта КСИР

Американские военные уничтожили командно-контрольные пункты Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

Отмечается, что также были ликвидированы иранские системы противовоздушной обороны, военные аэродромы, площадки запуска ракет и беспилотников.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

