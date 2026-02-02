Врач объяснила, почему зимой может появиться ощущение кома в горле

Ощущение кома в горле в холодный период многие принимают за начало ОРВИ, однако в ряде случаев этот симптом не имеет никакого отношения к простуде. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-оториноларинголог клиники Soft Medical Center Анна Кутузова.

По ее словам, одна из частых причин — проблемы с желудочно-кишечным трактом, в частности гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). В данном случае кислота из желудка забрасывается в пищевод, раздражает горло и вызывает ощущение сдавливания.

«Зимой это усиливается, так как в рационе увеличивается количество жирной и острой пищи (в том числе из-за праздников), люди чаще пьют горячие напитки и проводят много времени лежа под одеялом. Все это идеальные условия для развития рефлюкса», — объяснила специалист.

Врач-гастроэнтеролог Джозеф Салхаб из США до этого говорил, что короткая прогулка после еды может снизить риск изжоги и улучшить пищеварение, снижая риск заброса содержимого желудка в пищевод.

Людям, которые часто сталкиваются с изжогой и кислотным рефлюксом, он посоветовал после приема пищи не ложиться и не сидеть долго без движения. Даже легкая активность помогает желудку быстрее освобождаться от пищи и кислоты, подчеркнул эксперт.

