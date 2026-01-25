В Германии рассказали о значении военных учений НАТО для страны

Германия играет важную роль в военных учениях НАТО Steadfast Dart и становится ключевым хабом обороны Североатлантического альянса. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что блок начинает крупнейшие в 2026 году военные учения на фоне ситуации вокруг Гренландии. Целью маневров является отработка оперативной переброски войск альянса в случае конфликта.

В рамках учений в Германию перебросят более 10 тысяч военных, а также военную технику и транспортные средства. В маневрах поучаствуют 11 стран НАТО: Бельгия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Греция, Чехия, Литва, Болгария, Турция.

По словам генерала бундесвера Инго Герхарца, командование Германии в НАТО не только проводит учения, но и отвечает за оборону территории блока от Атлантического побережья до стран Балтии.

До этого глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс планирует провести в ближайшие месяцы учения и другие мероприятия в арктическом регионе.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал защитить Гренландию от России.