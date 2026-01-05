В освобожденных территориях появились русские боевые снеговики

Российские военнослужащие слепили снеговиков для «защиты» освобожденных территорий в зоне специальной военной операции. Соответствующие кадры опубликовал в закрытом Telegram-канал «Русский Колобок и Зеленый Торчок».

На видео боец укомплектовывает снеговика всем необходимым: носом-морковкой, каской, автоматами.

В паблике сыронизировали, что главное жителям и украинским военным не показывать данный ролик, иначе они будут думать, что в России такая армия есть в каждом дворе.

Эпизод со снеговиками происходит на фоне продолжающейся российской спецоперации на Украине. 29 декабря глава Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении 334 населенных пунктов в течение 2025 года.

В течение всего 2025 года ВС РФ уверенно удерживали стратегическую инициативу и вели активные наступательные действия практически на всех направлениях. Одними из главных событий стали освобождение Курской области. Подробнее — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее на Украине сообщили о новых продвижениях российских войск.