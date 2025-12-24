СМИ узнали об учениях французских военных на подконтрольной Киеву части Донбасса

Французские военные обучаются управлять дронами на подконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом пишет Paris Match со ссылкой на украинского оператора БПЛА.

«Французские военнослужащие приезжают сюда [на Донбасс] тренироваться», — рассказал собеседник издания.

По его словам, беспилотники запускают в «скрытых зарослях» к северу от Краматорска. В статье в том числе упоминается дрон Gara-Esse, который, как отмечается, никогда не показывался в СМИ, а его характеристики засекречены.

В мае 2024 года главком ВСУ Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским военным инструкторам готовить украинских военнослужащих на территории Украины. Он отметил, что «решительность Франции побуждает других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту».

При этом французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж не будет отправлять на Украину своих военных до завершения боевых действий. Президент уточнил, что после прекращения огня так называемая «коалиция желающих», куда также входит Франция, хочет разместить свой военный контингент на Украине «на второй линии, вдали от фронта». По словам Макрона, одним из вариантов может стать размещение миротворцев «на запасных площадках в Киеве и Одессе».

Ранее Макрон сообщил, что французскую молодежь не отправят на Украину.