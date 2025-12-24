Семья участника СВО получила цинковый гроб с останками другого мужчины

Семья погибшего участника специальной военной операции (СВО) Артема Лемешева получила цинковый гроб с останками другого человека. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на мать погибшего Викторию.

По словам женщины, 19-летний Артем выходил на связь в последний раз 23 июня 2024 года. Он рассказал, что его подразделение перебрасывают для выполнения боевой задачи.

В сентябре Артему был присвоен статус «без вести пропавший». Семье погибшего позвонили из морга Ростова-на-Дону только в сентябре и сообщили, что ДНК одного из тел совпадает с предоставленными родственниками образцами. Тело погибшего привезли в Москву, однако отец Артема настоял на независимой экспертизе. Результаты анализа показали, что у образцов ДНК родителей и погибшего нет совпадений.

«Мы так долго искали сына и среди мертвых, и среди живых, что подумали подождать еще две-три недели, пока делается анализ. Чтобы уж точно быть уверенными, что это наш Артем», — рассказала Виктория.

Семье удалось выяснить, что в морге хранятся два тела погибших с фамилией Лемешев. Родственники планируют провести еще одну генетическую экспертизу тела после того, как останки доставят в Москву.

20 августа портал 72.ru сообщал, что в Тюмени родственники две недели не могли провести похороны бойца СВО.

Ранее Путин заявил о необходимости поддержки семей погибших участников СВО.