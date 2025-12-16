На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Донецке произошли взрывы

РИА: шесть взрывов произошло в небе над Донецком
Stringer/dpa/Global Look Press

Не менее шести взрывов произошло в небе над Донецком. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что звуки взрывов были слышны в центральной и западной частях города в промежутке между 18:00 и 18:05 мск.

В конце ноября беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по частному сектору в Донецке. Дрон попал в забор, в результате взрыва были повреждены как минимум два частных дома. На месте происшествия обнаружили уцелевшее крыло беспилотника длиной не менее пяти метров. Там же были найдены двигатель и поражающие элементы в виде шрапнели.

В конце октября ВСУ атаковали жилой дом в Ленинском районе Донецка беспилотником самолетного типа. Удар дрона пришелся по квартире на 8-м этаже здания. Во время атаки два мирных жителя не выжили. Также при взрыве частично было обрушено перекрытие в квартире. Пожар, который произошел после попадания в дом беспилотника, распространился и задел как минимум шесть квартир с 9-го по 4-й этажи, повреждения получили не менее 13 квартир.

Ранее жителю Донецка после удара украинского дрона вытащили из головы чип.

СВО: последние новости
