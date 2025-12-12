На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эвакуация пострадавших после атаки ВСУ на жилой дом в Твери попала на видео

SHOT опубликовал видео эвакуации людей после атаки дрона ВСУ на дом в Твери
Telegram-канал SHOT

Эвакуация пострадавших жильцов многоквартирного дома в Твери, который атаковал беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал на видео. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

На обнародованных кадрах можно заметить, как женщина в шортах вышла на улицу босыми ногами, чтобы попросить о помощи. Двое мужчин, которые были на месте падения БПЛА, объяснили ей, куда идти дальше. Один из них нес на руках маленькую девочку.

В ночь на 12 декабря украинский дрон влетел в многоэтажный жилой дом в Твери. В результате атаки, не менее четырех квартир получили повреждения. Кроме того, обломками посекло припаркованные рядом с домом автомобили. Ранения получили семь человек: шесть взрослых и один ребенок.

В областном правительстве уточнили, что в течение сегодняшнего дня планируется восстановить подачу газа в квартиры. Кроме того, специалисты завершили поквартирный обход для оценки объема необходимого ремонта — сегодня жители, чьи квартиры не пострадали или пострадали незначительно, смогут в них вернуться, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее появилось видео с последствиями предполагаемой атаки БПЛА на Грозный.

