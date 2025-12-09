Путин рассказал, как гражданские встречают российских военных в зоне СВО

Граждане, оставшиеся в городах в зоне специальной военной операции (СВО), встречают российских военных словами «мы ждали вас». Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ), сообщает РИА Новости.

Глава государства также подчеркнул, что во всех населенных пунктах, освобожденных ВС РФ, будет восстановлена инфраструктура, а власти окажут помощь в восстановлении жилья.

«Все в освобожденных ВС РФ населенных пунктах будет восстановлено, власти помогут в восстановлении жилья», — сказал Путин.

В ходе заседания российский лидер отметил, что Россия пытается закончить войну, которая началась с госпереворота на Украине.

Также президент подчеркнул, что Россия доведет специальную военную операцию до логического завершения и достижения поставленных целей.

Ранее Путин признался, что иногда ездит без мигалок и кортежей.