Путин высоко оценил подвиг российских штурмовиков

Президент России Владимир Путин назвал невероятным подвиг штурмовиков при выполнении боевых задач. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, он не понимает, как штурмовики работают и летают.

«Чтобы было понятно тем, кто не летал, двигаются одни только руки, пальцы только двигаются. Как же можно в этих условиях подняться, опуститься, подняться, опуститься, еще удары наносить, да еще и опускаться на такую высоту, которая становится опасной с точки зрения работы систем ПВО противника. Просто это невероятно. Это невероятно», — сказал глава государства на церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

В конце октября президент России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Там российский лидер встретился с участниками спецоперации, проходящими лечение, и сделал несколько заявлений. В частности, Путин сказал, что все, кто находится на фронте, ведут себя героически. Он также отметил, что готовность к защите Родины заложена в россиянах генетически.

