Путин высоко оценил подвиг российских штурмовиков

Путин назвал невероятным подвиг штурмовиков при выполнении боевых задач
Александр Щербак/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал невероятным подвиг штурмовиков при выполнении боевых задач. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, он не понимает, как штурмовики работают и летают.

«Чтобы было понятно тем, кто не летал, двигаются одни только руки, пальцы только двигаются. Как же можно в этих условиях подняться, опуститься, подняться, опуститься, еще удары наносить, да еще и опускаться на такую высоту, которая становится опасной с точки зрения работы систем ПВО противника. Просто это невероятно. Это невероятно», — сказал глава государства на церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

В конце октября президент России посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Там российский лидер встретился с участниками спецоперации, проходящими лечение, и сделал несколько заявлений. В частности, Путин сказал, что все, кто находится на фронте, ведут себя героически. Он также отметил, что готовность к защите Родины заложена в россиянах генетически.

Ранее Ушаков рассказал о влиянии успехов ВС РФ на переговоры Путина и Уиткоффа.

