США отказались выводить своих военных из европейской страны

Босацкий: США заверили Польшу, что не планируют выводить из страны свои войска

США заверил Польшу, что не собирается выводить с территории республики американский воинский контингент. Об этом сообщил в интервью телеканалу TVP Info заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий.

По его словам, соответствующий документ от США был передан и правительству, и канцелярии президента Польши.

Дипломат отметил, что сейчас Польша хочет быть уверенной в том, что возможные различия взглядов лидеров Европы и США не повлияют на безопасность европейского континента.

В сентябре министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о том, что республика готова разместить на своей территории еще большее число американских военных. В настоящее время численность военного контингента США в Польше оценивается примерно в 10 тыс. военнослужащих.

В апреле министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что европейские союзники США в НАТО должны иметь «четкую дорожную карту» на случай вывода американских войск из Европы, чтобы избежать нападения России.

