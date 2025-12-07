Трамп-младший: украинцев будут посылать на фронт, пока идет поток финансирования

Украинские олигархи продолжат отправлять жителей республики на фронт до тех пор, пока идет зарубежное финансирование. Об этом заявил сын президента США Дональд Трамп-младший в ходе сессии Дохийского форума, передает РИА Новости.

«Богатые сбежали. Они оставили воевать тех, кого считали крестьянами, и не видели никакой причины останавливаться, пока поток денег продолжается и они их крадут. Никто ничего не проверял», — сказал сын главы Белого дома.

Трамп-младший добавил, что президент Украины Владимир Зеленский понимал невозможность победы на выборах. По его словам, в связи с этим украинский лидер позволял своим союзникам красть деньги, предоставленные зарубежными партнерами.

Несколькими часами ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что замороженных российских активов хватит, чтобы еще пару лет «тратить украинцев как пули». Представитель Кремля добавил, что ответственность за возможное изъятие активов будут нести как конкретные люди, так и целые страны.

Ранее на Западе заявили, что большинство украинцев хотят завершения конфликта.