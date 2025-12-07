На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сын Трампа раскрыл, когда украинские олигархи перестанут посылать «крестьян» на фронт

Трамп-младший: украинцев будут посылать на фронт, пока идет поток финансирования
true
true
true
close
Rebecca Blackwell/AP

Украинские олигархи продолжат отправлять жителей республики на фронт до тех пор, пока идет зарубежное финансирование. Об этом заявил сын президента США Дональд Трамп-младший в ходе сессии Дохийского форума, передает РИА Новости.

«Богатые сбежали. Они оставили воевать тех, кого считали крестьянами, и не видели никакой причины останавливаться, пока поток денег продолжается и они их крадут. Никто ничего не проверял», — сказал сын главы Белого дома.

Трамп-младший добавил, что президент Украины Владимир Зеленский понимал невозможность победы на выборах. По его словам, в связи с этим украинский лидер позволял своим союзникам красть деньги, предоставленные зарубежными партнерами.

Несколькими часами ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что замороженных российских активов хватит, чтобы еще пару лет «тратить украинцев как пули». Представитель Кремля добавил, что ответственность за возможное изъятие активов будут нести как конкретные люди, так и целые страны.

Ранее на Западе заявили, что большинство украинцев хотят завершения конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами