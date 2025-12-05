На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал замглавы «Яблока» Шлосберга

Суд в Пскове арестовал замглавы «Яблока» Шлосберга по делу о фейках о ВС РФ
true
true
true
close
Объединённая пресс-служба судов Псковской области

Псковский городской суд арестовал заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области в Telegram-канале.

«Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя СЧ СУ УМВД России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шлосберга Л.М.», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Шлосберга обвинили по статье о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России.

В июне 2025 года в отношении заместителя председателя «Яблока» также завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ. Шлосбергу предъявили обвинение после того, как он опубликовал в социальной сети «Одноклассники» видеозапись своих дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов). В ролике политик отстаивал необходимость скорейшего прекращения огня в зоне украинского конфликта.

Ранее замглавы приморского «Яблока» обвинили в реабилитации нацизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
13 лет разговоров о 13-й пенсии: ждать ли доплату перед Новым годом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами