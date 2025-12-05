Суд арестовал замглавы «Яблока» Шлосберга

Суд в Пскове арестовал замглавы «Яблока» Шлосберга по делу о фейках о ВС РФ

Псковский городской суд арестовал заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области в Telegram-канале.

«Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следователя СЧ СУ УМВД России по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шлосберга Л.М.», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Шлосберга обвинили по статье о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России.

В июне 2025 года в отношении заместителя председателя «Яблока» также завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ. Шлосбергу предъявили обвинение после того, как он опубликовал в социальной сети «Одноклассники» видеозапись своих дебатов с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов). В ролике политик отстаивал необходимость скорейшего прекращения огня в зоне украинского конфликта.

Ранее замглавы приморского «Яблока» обвинили в реабилитации нацизма.