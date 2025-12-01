Глава ДНР сообщил, что украинские военные продолжают сопротивляться в Северске

Украинские военнослужащие продолжают сопротивляться в Северске в Донецкой народной республике (ДНР), но это временное явление. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал глава региона Денис Пушилин.

Он отметил, что в населенном пункте по-прежнему идут бои.

«Противник пока еще сопротивляется, но, уверен, это временно», — подчеркнул Пушилин.

27 ноября военный эксперт Андрей Марочко в эфире телеканала «Москва 24» сообщил, что подразделения Вооруженных сил РФ прорвали оборонительную линию украинских войск и вошли в Северск в ДНР. По его словам, российские военные оказывали давление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у данного населенного пункта в течение долгого времени, причем с трех направлений одновременно. В результате это привело к частичному обрушению фронта.

Как сказал специалист, после этого бойцы ВС РФ продолжили продвигаться к северной части Северска. Кроме того, они участвовали в сражениях на южном участке населенного пункта вдоль железнодорожного полотна, добавил Марочко.

Ранее российские подразделения взяли под контроль Васюковку в ДНР.