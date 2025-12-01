На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ДНР сообщил, что украинские военные продолжают сопротивляться в Северске

Пушилин назвал временным продолжающееся сопротивление ВСУ в Северске
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские военнослужащие продолжают сопротивляться в Северске в Донецкой народной республике (ДНР), но это временное явление. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал глава региона Денис Пушилин.

Он отметил, что в населенном пункте по-прежнему идут бои.

«Противник пока еще сопротивляется, но, уверен, это временно», — подчеркнул Пушилин.

27 ноября военный эксперт Андрей Марочко в эфире телеканала «Москва 24» сообщил, что подразделения Вооруженных сил РФ прорвали оборонительную линию украинских войск и вошли в Северск в ДНР. По его словам, российские военные оказывали давление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) у данного населенного пункта в течение долгого времени, причем с трех направлений одновременно. В результате это привело к частичному обрушению фронта.

Как сказал специалист, после этого бойцы ВС РФ продолжили продвигаться к северной части Северска. Кроме того, они участвовали в сражениях на южном участке населенного пункта вдоль железнодорожного полотна, добавил Марочко.

Ранее российские подразделения взяли под контроль Васюковку в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами