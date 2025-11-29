Польша подняла в воздух авиацию на границе с Украиной

Польша подняла в воздух истребители на фоне якобы активности России на Украине

Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши в соцсети X.

Кроме того, наземные средства противовоздушной борьбы и радиолокационной разведки были приведены в высшую степень боевой готовности

Отмечается, что принятые меры носят превентивный характер и необходимы для обеспечения безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами», то есть на границе с Украиной.

На вооружении военно-воздушных сил Польши стоят истребители F-16 американского производства.

До этого Польша поднимала в воздух свои истребители 19 ноября. Тогда поводом была названа угроза атак беспилотников на Украине.

29 ноября украинские СМИ сообщили, что Украина подверглась массированному налету со стороны российских войск. Комбинированный удар дальнобойными беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами наносятся по военным и инфраструктурным объектам страны.

Ранее в Польше закрыли ближайший к украинской границе аэродром.