Вице-президент США заявил об изменившейся тактике ведения боевых действий

Конфликт на Украине наглядно продемонстрировал, что тактика ведения боевых действий изменилась, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Политик, выступая на военной базе Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки, подчеркнул, что потенциальная война с участием Соединенных Штатов будет очень сильно отличаться от тех боевых действий, которые были еще 20-30 лет назад. По словам Вэнса, сейчас используются беспилотники, ведутся кибервойны, космические спутники так же важны для военных, как раньше были важны винтовка, танк или самолет. Поэтому, хотя у американских военных все еще много танков и винтовок, для того, чтобы быть лучшими, им также требуются новые технологии и подготовка.

Ранее СМИ сообщили о возросшем влиянии вице-президента США в урегулировании конфликта на Украине.

25 мая обозреватель Рана Форухар в статье для британской газеты Financial Times заявила, что в мире происходят серьезные изменения в характере военных действий, и Украина сегодня используется как полигон для испытания новых технологий.

Ранее сообщалось, что очередная партия роботов поступила на вооружение российской армии в зоне СВО.