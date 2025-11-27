На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вице-президент США заявил об изменившейся тактике ведения боевых действий

Вэнс: конфликт на Украине изменил тактику ведения боевых действий
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Конфликт на Украине наглядно продемонстрировал, что тактика ведения боевых действий изменилась, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Политик, выступая на военной базе Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки, подчеркнул, что потенциальная война с участием Соединенных Штатов будет очень сильно отличаться от тех боевых действий, которые были еще 20-30 лет назад. По словам Вэнса, сейчас используются беспилотники, ведутся кибервойны, космические спутники так же важны для военных, как раньше были важны винтовка, танк или самолет. Поэтому, хотя у американских военных все еще много танков и винтовок, для того, чтобы быть лучшими, им также требуются новые технологии и подготовка.

Ранее СМИ сообщили о возросшем влиянии вице-президента США в урегулировании конфликта на Украине.

25 мая обозреватель Рана Форухар в статье для британской газеты Financial Times заявила, что в мире происходят серьезные изменения в характере военных действий, и Украина сегодня используется как полигон для испытания новых технологий.

Ранее сообщалось, что очередная партия роботов поступила на вооружение российской армии в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами