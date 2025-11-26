На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительница Ростовской области пострадала во время атаки БПЛА

Слюсарь: жительница поселка Дмитриадовский пострадала во время атаки БПЛА
true
true
true
close
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Таганроге и Неклиновском районе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Из-за падения БПЛА в поселке Дмитриадовский повреждена кровля частного дома. Жительница поселка получила ранения от осколков стекла», — написал он.

По словам главы региона, женщине была оказана медпомощь на месте.

Слюсарь предупредил, что средства ПВО продолжают отражать атаку. Он призвал жителей быть предельно внимательными и следовать рекомендациям экстренных служб.

В ночь на 25 ноября Краснодарский край и Ростовская область подверглись массированному налету украинских беспилотников, которые «несли до 60 кг взрывчатки». В результате атак пострадали люди, были повреждены дома и социальные объекты. Местным жителям пришлось спасаться в ванных комнатах и коридорах вместе с питомцами. Очевидцы назвали эту ночь «страшной».

В Таганроге из-за атаки дронов были повреждены частный дом, несколько многоквартирных домов, два промышленных предприятия, здание Механического колледжа, детский сад и Поликлиническое отделение №2.

Ранее появилось видео последствий атаки ВСУ на Новороссийск.

