Число погибших в результате падения БПЛА в Самарской области увеличилось

Володченков: число погибших при падении БПЛА в Сызрани выросло до трех
Станислав Красильников/РИА Новости

Число погибших выросло до трех человек, еще двое находятся в больнице в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 22 ноября в Сызрани в Самарской области. Об этом заявил мэр города Сергей Володченков в своем Telegram-канале.

По его словам, еженедельное аппаратное совещание в понедельник начали с минуты молчания в память о погибших.

Володченков добавил, что в субботу произошла самая массовая атака на город с начала специальной военной операции.

До этого Володченков заявил, что власти города Сызрань окажут всю необходимую помощь семьям погибших при атаке украинских беспилотников.

Утром 22 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников в Сызрани погибли два человека, еще два человека пострадали.

По данным министерства обороны России, в ночь на 22 ноября средства противовоздушной обороны уничтожили 69 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами. Над Самарской областью было ликвидировано по 15 БПЛА.

Ранее российские военные сбили более 340 украинских дронов за сутки.

