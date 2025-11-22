Российские войска не дают ВСУ подвести резервы к Купянску

Командир группы БПЛА ВС РФ с позывным «Контора» заявил, что российские операторы БПЛА группировки войск «Запад» пресекают любые попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвести резервы к Купянску и его окрестностям. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши операторы БПЛА круглосуточно работают на данном участке, пресекая любые попытки ВСУ подвести резервы», — поделился боец.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что на момент, когда украинская сторона сообщила о готовности деблокировать Купянск, расположенный в Харьковской области, город почти полностью находился в руках российских сил.

По его мнению, у украинского руководства нет объективной информации о положении дел на фронте или они не могут ее объективно проанализировать.

21 ноября взятие Купянска под контроль войск России подтвердили в Минобороны. Там добавили, что продолжается уничтожение формирований Вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол.

Ранее Минобороны России показало видео из Купянска.