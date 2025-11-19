Минобороны России рассказало о наступлении российских военных в Димитрове ДНР

Вооруженные силы России продолжают наступление в Димитрове (украинское название — Мирноград). Об этом сообщает Минобороны России.

По словам военного ведомства, «штурмовые отряды 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части Димитрова в Донецкой народной республике.

«Сорваны три попытки формирований 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 38-й бригады морской пехоты вырваться из кольца окружения в северном направлении», — отмечается в сообщении.

17 ноября глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что работы по эвакуации мирных жителей из Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова находятся в процессе подготовки, но пока они затруднены из-за действий украинской стороны.

По словам главы ДНР, бойцы Вооруженных сил Украины наносят большие разрушения при отступлении из городов. Он добавил, что российской стороне предстоит большая работа по восстановлению после взятия Красноармейска и Димитрова под контроль.

